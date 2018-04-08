Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Газовая атака в Гуте: СМИ сообщили о 70 погибших

Комментариев: 1
В Госдепе заявили, что обеспокоены сообщениями о нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии и возлагают ответственность на Россию.
В Восточной Гуте новая химатака
В Восточной Гуте новая химатака

В результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек, сообщает BBC News.

Уточняется, что число погибших может возрасти. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

В Госдепе заявили, что обеспокоены сообщениями о нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии. США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США.

"Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли", - заявил он.

При этом он заявил, что "прошлое применение химического оружия режимом не подлежит сомнению" и возложил ответственность на Россию за химатаки в Сирии. 
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Сирия, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Валентин_64    08.04.2018, 08:07
Оценка:  0
Валентин_64
Не та Дума от газа пострадала
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь