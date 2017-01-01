Россия отрицает химатаку в Сирии

Российская сторона обвинила "ряд западных стран" в попытке помешать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума в провинции Восточная Гута.

Российские военные заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в городе Дума в Восточной Гутае бомбы с хлором не соответствуют действительности, сообщает Интерфакс.

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"Заявляем о готовности после освобождения Думы от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", - заявили в Минобороны РФ.

Российская сторона обвинила "ряд западных стран" в попытке помешать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума.

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"Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами Сирийской Арабской Республики химического оружия", - сказали в ведомстве.

Вечером 6 апреля правительственные войска Сирии начали операцию по освобождению от боевиков города Дума - последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте.