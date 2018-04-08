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В России призвали Британию "вернуть деньги"

Комментариев: 2
В Великобритании с февраля действует закон, по которому власти могут заморозить подозрительные активы иностранцев, пока те не объяснят их происхождение.
Генпрокурор РФ потребовал от Британии вернуть деньги
Генпрокурор РФ потребовал от Британии вернуть деньги
НТВ

Генпрокурор России Юрий Чайка призвал Лондон вернуть в РФ 500 миллиардов рублей, которые в Великобританию вывели российские граждане, осужденные на родине по экономическим статьям. Об этом Чайка сказал в интервью телеканалу НТВ, сообщает Lenta.Ru.

В Великобритании с февраля действует закон, по которому власти могут заморозить подозрительные активы иностранцев, пока те не объяснят происхождение денег или имущества.

"То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши", - сказал генпрокурор.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в Великобритании "заигрались и доиграются" с обвинениями по делу Скрипаля. 

 

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Теги: Россия, Британия, законы, деньги, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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БРОКЕР_666    08.04.2018, 15:41
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
а ху-ху не хо-хо?
Noblesse_obliger    08.04.2018, 15:26
Оценка:  +6
Noblesse_obliger
А на воротник???
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