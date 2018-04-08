Трамп пригрозил России из-за химатаки в Сирии

Дональд Трамп заявил, что виновные в новой химической атаке заплатят за содеянное большую цену. Также он заявил, что предыдущий президент США Барак Обама недостаточно жестко решал проблему Сирии.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти России, Ирана и сирийского президента Башара Асада в связи с химической атакой в Восточной Гуте. Соответствующее сообщение в воскресенье, 8 апреля, он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.

“Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку “зверя“ Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины“, - написал Трамп.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.

Также он добавил, что предыдущий президент США Барак Обама недостаточно жестко решал проблему Сирии.

“Если бы президент Обама пересек красную линию, которую сам же и провел, то сирийская катастрофа давно бы закончилась. Животное Асад уже был бы частью истории“, - заявил Трамп.

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.

Ранее в Госдепе США заявили, что если подтвердится факт нового применения химического оружия на территории Сирии, то ответственна за это будет Россия.

Напомним, 7 апреля вооруженные силы Асада возобновили атаки на последнюю неподконтрольную территорию в Восточной Гуте - город Дума.

После этого сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в Думе из-за сброшенных правительственными силами “бомб с химвеществом“ погибли 11 человек. СМИ пишут о 70 погибших.

Россия отрицает химатаку в Сирии.