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Трамп пригрозил России из-за химатаки в Сирии

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Дональд Трамп заявил, что виновные в новой химической атаке заплатят за содеянное большую цену. Также он заявил, что предыдущий президент США Барак Обама недостаточно жестко решал проблему Сирии.
Трамп раскритиковал власти России, Ирана и сирийского президента Башара Асада
Трамп раскритиковал власти России, Ирана и сирийского президента Башара Асада
EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти России, Ирана и сирийского президента Башара Асада в связи с химической атакой в Восточной Гуте. Соответствующее сообщение в воскресенье, 8 апреля, он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.

“Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку “зверя“ Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины“, - написал Трамп.

Также он добавил, что предыдущий президент США Барак Обама недостаточно жестко решал проблему Сирии.

“Если бы президент Обама пересек красную линию, которую сам же и провел, то сирийская катастрофа давно бы закончилась. Животное Асад уже был бы частью истории“, - заявил Трамп.

Ранее в Госдепе США заявили, что если подтвердится факт нового применения химического оружия на территории Сирии, то ответственна за это будет Россия.

Напомним, 7 апреля вооруженные силы Асада возобновили атаки на последнюю неподконтрольную территорию в Восточной Гуте - город Дума.

После этого сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в Думе из-за сброшенных правительственными силами “бомб с химвеществом“ погибли 11 человек. СМИ пишут о 70 погибших.

Россия отрицает химатаку в Сирии.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: химическое оружие, Трамп, США, Россия, Сирия, химатака
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Комментариев (2)
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Бувший_східняк    08.04.2018, 19:14
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Зря путяня за ассада подписался. Химические атаки, в особенности, на мирных жителей - серьезное уголовно наказуемое преступления. И срока давности за это нет.
Бувший_східняк    08.04.2018, 19:18
Оценка:  0
Бувший_східняк
Саддама Хусейна за хим. атаку на курдское село, в конце концов сами же иракцы и повесили как собаку. Ассада ждёт та же участь. Ответственность разделят и те, кто его химоружием снабжал. А тут еще и Скрипаля в чужой стране Новичком травонуть решили. Совсем рамсы попутали....
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