Виктория Скрипаль заявила, что Юлия хочет "домой в Россию"

Ранее Юлия отказалась от помощи посольства РФ.

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что не смогла получить британскую визу потому, что она якобы работает на российские разведслужбы. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Сама Виктория эти обвинения отрицает.

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“Если британцы говорят, что я работаю на спецслужбы, то путь докажут это. Покажите мне хотя бы одно доказательство“, - заявила она.

Официально Великобритания отказалась выдавать визу Виктории на том основании, что запрос “не соответствовал миграционным правилам“. В письме, полученном от британского посольства, поясняется, что визу невозможно выдать, так как у Лондона нет уверенности в том, что дочь Скрипаля Юлия Скрипаль хочет видеть свою двоюродную сестру.

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Также в объяснении говорится, что до сих пор она не навещала родственников в Великобритании. Кроме того, британские власти, изучив запрос Виктории, пришли к выводу, что у женщины недостаточно большие источники дохода для поездки в Великобританию.

Кроме того, Виктория Скрипаль выразила уверенность, что Юлия Скрипаль, проходящая лечение после отравления, хочет вернуться в Россию. “Тут у нее собака, своя жизнь, работа, возлюбленный“, - сказала она.

9 апреля россиянка подаст новый запрос на получение британской визы, но думает, что Лондон найдет новый “предлог“, чтобы ей отказать. Она хотела бы посетить Скотленд-Ярд, “чтобы дать объяснения, если им подобное интересно“.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным веществом. Лондон утверждает, что это был токсин Новичок российского производства. В Москве обвинения в причастности к покушению отвергают.

5 апреля Виктория Скрипаль появилась на российском ток-шоу.

Отметим, что Скрипаль отказалась от помощи посольства РФ.