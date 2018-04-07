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В Японии цветущие сакуры засыпало снегом

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В префектуре Фукуи впервые за 17 лет выпал апрельский снег. Он засыпал цветущие сакуры. Высота снежного покрова в некоторых местах составляла 7-11 сантиметров.
В Японии снег засыпал цветущие сакуры
В Японии снег засыпал цветущие сакуры
instagram.com/explore/locations

В Японии, в префектуре Фукуи, впервые за 17 лет выпал апрельский снег, который засыпал цветущие сакуры. Об этом в воскресенье, 8 апреля, сообщает Громадське со ссылкой на TJournal.

Отмечается, что высота снежного покрова в некоторых местах составляла 7-11 сантиметров, а температура воздуха соответствовала февральской норме - выше 4-5°С.

Местные жители опубликовали в соцсетях фото цветущей сакуры под снегом.

 

 

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Публикация от Yohei Okada (@okada_yohei)

 

 

* * # # #

Публикация от Yohei Okada (@okada_yohei)

 

 

 

… …((((;Д))))))) # # #4

Публикация от hitomi (@ey0e1sh0u4)

 

 

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Публикация от (@mieko_matumoto)

 

Напомним, в центре Мукачево на площади Федорова начала цвести сакура.

 

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Теги: Япония, видео, фото, снег, сакура, снегопад
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Источник: korrespondent.net

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