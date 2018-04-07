В Японии цветущие сакуры засыпало снегом
В префектуре Фукуи впервые за 17 лет выпал апрельский снег. Он засыпал цветущие сакуры. Высота снежного покрова в некоторых местах составляла 7-11 сантиметров.
В Японии, в префектуре Фукуи, впервые за 17 лет выпал апрельский снег, который засыпал цветущие сакуры. Об этом в воскресенье, 8 апреля, сообщает Громадське со ссылкой на TJournal.
Отмечается, что высота снежного покрова в некоторых местах составляла 7-11 сантиметров, а температура воздуха соответствовала февральской норме - выше 4-5°С.
Местные жители опубликовали в соцсетях фото цветущей сакуры под снегом.
Напомним, в центре Мукачево на площади Федорова начала цвести сакура.
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