У побережья Японии произошло сильное землетрясение
Подземные толчки были зафиксированы в десяти километрах к востоку от города Ода префектуры Симане. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Подземные толчки были зафиксированы в десяти километрах к востоку от города Ода префектуры Симане. Очаг землетрясения находился на глубине десять километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Угроза возникновения цунами объявлена в Папуа-Новой Гвинее
Угроза возникновения цунами объявлена в Папуа-Новой Гвинее
Напомним, 2 апреля землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Сальвадоре.
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