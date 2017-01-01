Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У побережья Японии произошло сильное землетрясение

Комментариев: 0
Подземные толчки были зафиксированы в десяти километрах к востоку от города Ода префектуры Симане. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение
Flickr/ Matt Katzenberger
 
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло к юго-востоку от побережья Японии, сообщает сейсмологическая служба страны.
 
Подземные толчки были зафиксированы в десяти километрах к востоку от города Ода префектуры Симане. Очаг землетрясения находился на глубине десять километров.
 
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Угроза возникновения цунами объявлена в Папуа-Новой Гвинее
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Япония, Землетрясения, землетрясение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь