У побережья Японии произошло сильное землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в десяти километрах к востоку от города Ода префектуры Симане. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло к юго-востоку от побережья Японии, сообщает сейсмологическая служба страны.

Подземные толчки были зафиксированы в десяти километрах к востоку от города Ода префектуры Симане. Очаг землетрясения находился на глубине десять километров.





Угроза возникновения цунами объявлена в Папуа-Новой Гвинее Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet