В Нигерии освободили почти 150 заложников Боко Харам

Нигерийские военные освободили 54 женщины и 95 детей из плена радикальной исламистской группировки Боко Харам. Им была оказаны необходимая медицинская помощь.

Армия Нигерии освободила 149 заложников в ходе операции против радикальной исламистской группировки Боко Харам, сообщает Premium Times

Военные освободили 54 женщины и 95 детей, им была оказаны необходимая медицинская помощь. В ходе операции армия также ликвидировала трех боевиков, еще пять были задержаны.





В Нигерии 700 заложников Боко Харам сбежали из плена Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка Боко Харам выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране.

По данным правозащитников, в связанных с боевиками Боко Харам насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек.