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В Нигерии освободили почти 150 заложников Боко Харам

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Нигерийские военные освободили 54 женщины и 95 детей из плена радикальной исламистской группировки Боко Харам. Им была оказаны необходимая медицинская помощь.
Девушки, освобожденнные из плена Боко Харам
Девушки, освобожденнные из плена Боко Харам
 
Армия Нигерии освободила 149 заложников в ходе операции против радикальной исламистской группировки Боко Харам, сообщает Premium Times.
 
Военные освободили 54 женщины и 95 детей, им была оказаны необходимая медицинская помощь. В ходе операции армия также ликвидировала трех боевиков, еще пять были задержаны.
 
Напомним, в феврале стало известно, что боевики Боко Харам похитили 111 учениц школы в нигерийском штате Йобе
 
Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка Боко Харам выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. 

В Нигерии 700 заложников Боко Харам сбежали из плена
 
По данным правозащитников, в связанных с боевиками Боко Харам насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек.
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Теги: Нигерия, заложники, освобождение, Боко Харам
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Источник: korrespondent.net

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