Вокруг посещаемых Скрипалями мест возведут заборы

В Солсбери возведут трехметровые заборы вокруг мест, связанных с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Дом, где жил бывший российский разведчик, возможно, снесут.

Власти британского Солсбери планируют построить заборы высотой около трех метров вокруг мест, где побывали перед отравлением бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом пишет газета The Mail Onlinе со ссылкой на источники в сфере безопасности Британии.

По словам источника, временные ограждения пробудут на этих местах до осени этого года. Охрана от полиции вскоре начнет патрулировать эти объекты.

Заборы могут находиться вокруг дома Скрипаля, по крайней мере, еще полгода. Дом Скрипаля в Солсбери, возможно, снесут.

"Это проще, чем обследовать его в поисках следов отравляющего вещества Новичок", – пояснил собеседник газеты.

Также возможен снос итальянского ресторана Zizziи паба The Mill, которые Скрипали посетили незадолго до того, как были обнаружены без сознания.

Источники The Mail Online утверждают, что Новичок использовали в виде геля, а не газа. Им намазали ручку двери дома Скрипаля. Он прикоснулся к ней первым, поэтому большая часть отравляющего вещества осталась на его руках. Его дочь взялась за дверную ручку после отца, поэтому пострадала меньше.

Напомним, 4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.



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Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок.