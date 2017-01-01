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Туск возглавил рейтинг доверия к политикам в Польше

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Дональду Туску доверяют 42,8% поляков. Президенту Польши Анджею Дуде доверяют 36,6% граждан, премьер-министру Матеушу Моравецкому – 36,5%.
Глава Европейского совета Дональд Туск
Глава Европейского совета Дональд Туск
 
Председатель Европейского совета Дональд Туск занял первое место в рейтинге доверия к политикам в Польше, опередив при этом президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого, сообщает Onet.
 
"Дональд Туск занимает первое место с результатом 42,8%. Президенту Анджею Дуде доверяет 36,6% респондентов и не доверяет целых 49,2%. Премьер-министр Матеуш Моравецкий пользуется доверием у 36,5% респондентов, и 43,9% не доверяют ему", – говорится в сообщении.
 
Также наибольшее недоверие у граждан Польши вызывают экс-министр национальной обороны Антоний Мацеревич (72,9%) и лидер правящей партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский (64,3%). 

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Напомним, с 2014 года Дональд Туск является председателем Европейского совета. До этого занимал должность премьер-министра Польши (с 2007 года).

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Теги: рейтинг, Польша, Туск, доверие
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Источник: korrespondent.net

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