Туск возглавил рейтинг доверия к политикам в Польше

Дональду Туску доверяют 42,8% поляков. Президенту Польши Анджею Дуде доверяют 36,6% граждан, премьер-министру Матеушу Моравецкому – 36,5%.

Председатель Европейского совета Дональд Туск занял первое место в рейтинге доверия к политикам в Польше, опередив при этом президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого, сообщает Onet

"Дональд Туск занимает первое место с результатом 42,8%. Президенту Анджею Дуде доверяет 36,6% респондентов и не доверяет целых 49,2%. Премьер-министр Матеуш Моравецкий пользуется доверием у 36,5% респондентов, и 43,9% не доверяют ему", – говорится в сообщении.





Туск объяснил, почему не поздравил Путина Также наибольшее недоверие у граждан Польши вызывают экс-министр национальной обороны Антоний Мацеревич (72,9%) и лидер правящей партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский (64,3%).

Напомним, с 2014 года Дональд Туск является председателем Европейского совета. До этого занимал должность премьер-министра Польши (с 2007 года).

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