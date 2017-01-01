В Аргентине разбился самолет: есть жертвы

Легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca потерпел крушение между городами Кума-Кума и Пельегрини. Пятеро находившихся на борту человек погибли.

В аргентинской провинции Ла-Пампа при крушении легкомоторного самолета погибли пять человек. Об этом сообщает бюро по расследованию происшествий в гражданской авиации Аргентины.

Инцидент произошел с легкомоторным самолетом Piper PA-34 Seneca между городами Кума-Кума и Пельегрини.

"Пятеро находившихся на борту погибли. Специалисты уже выехали на место происшествия", – говорится в сообщении бюро.





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