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В Аргентине разбился самолет: есть жертвы

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Легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca потерпел крушение между городами Кума-Кума и Пельегрини. Пятеро находившихся на борту человек погибли.
Самолет Piper PA-34 Seneca
Самолет Piper PA-34 Seneca
charterscanner.com
 
В аргентинской провинции Ла-Пампа при крушении легкомоторного самолета погибли пять человек. Об этом сообщает бюро по расследованию происшествий в гражданской авиации Аргентины.
 
Инцидент произошел с легкомоторным самолетом Piper PA-34 Seneca между городами Кума-Кума и Пельегрини.
 
"Пятеро находившихся на борту погибли. Специалисты уже выехали на место происшествия", – говорится в сообщении бюро.
 
Причины крушения самолета пока неизвестны.

Во Франции самолет упал у шоссе: две жертвы
 
Напомним, ранее в американском штате Калифорния разбился легкомоторный самолет.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Аргентина, крушение
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Источник: korrespondent.net

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