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Макрон и Трамп обменялись данными по Сирии

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Франция и США будут координировать свои действия и инициативы в рамках Совбеза ООН в связи с применением химического оружия в Сирии.
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп
 
Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Восточной Гуте и обменялись информацией, подтверждающей применение химического оружия в Думе, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
 
"Президент Французской республики решительно осудил химические атаки против населения Думы в Восточной Гуте 7 апреля", – говорится в сообщении. 
 
Главы двух стран также договорились скоординировать свои действия на заседании Совбеза ООН по Сирии, которое состоится в понедельник, 9 апреля.

Трамп пригрозил России из-за химатаки в Сирии 
 
Ранее СМИ сообщили, что в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. США возложили на Россию ответственность за применение сирийской армией химоружия. Кремль считает это провокацией.

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Теги: Дональд Трамп, химическое оружие, Конфликт в Сирии, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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