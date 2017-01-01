Китай запретил экспорт в КНДР материалов для ядерного оружия

В список запрещенных входят 32 товара, включая ускорители и центрифуги.

КНДР готовится к новому ядерному испытанию – Япония

Такое решение Пекин принял в соответствии с резолюцией ООН, которая была принята в сентябре 2017 года в связи с ядерными и ракетными испытаниями КНДР. Санкции были призваны сократить поставки нефти в страну на 85%. 30 марта СБ ООН расширил санкционный список в отношении КНДР.