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Лидеры оппозиционных партий Венгрии подали в отставку

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Лидеры оппозиционных венгерских партий подали в отставку после парламентских выборов. Политики объяснили свое решение поражением на выборах.
Флаг Венгрии
Флаг Венгрии
Getty Images
 
Лидеры венгерских партий, занявших второе, третье и пятое места на прошедших парламентских выборах, подали в отставку, сообщает Reuters.
 
Так, о решении уйти после выборов заявил лидер оппозиционной партии Йоббик Габор Вона. 
 
"Целью Йоббика было победить на выборах и внести изменения в правительстве. Эта цель не была достигнута", – отметил политик. 
 
Также об уходе в отставку заявило все руководство Венгерской социалистической партии и сопредседатель партии Политика может быть другой (LMP) Хадхази Акош.
 
Напоминаем, в воскресенье, 8 апреля, в Венгрии состоялись выборы в парламент.

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По предварительным данным, две трети мест в парламенте (134 из 199) получает правящая коалиция премьера Виктора Орбана. Йоббик на втором месте (27), социалисты – на третьем (19). Демократическая коалиция и либералы LMP заняли четвертое и пятое место соответственно. Явка на выборах составила около 70%. 

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Теги: Оппозиция, Венгрия, отставка, Парламентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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