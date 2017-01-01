Лидеры оппозиционных партий Венгрии подали в отставку

Лидеры оппозиционных венгерских партий подали в отставку после парламентских выборов. Политики объяснили свое решение поражением на выборах.

Лидеры венгерских партий, занявших второе, третье и пятое места на прошедших парламентских выборах, подали в отставку, сообщает Reuters

Так, о решении уйти после выборов заявил лидер оппозиционной партии Йоббик Габор Вона.

"Целью Йоббика было победить на выборах и внести изменения в правительстве. Эта цель не была достигнута", – отметил политик.

Также об уходе в отставку заявило все руководство Венгерской социалистической партии и сопредседатель партии Политика может быть другой (LMP) Хадхази Акош.





Посол Венгрии превышает свои полномочия – МИД Напоминаем, в воскресенье, 8 апреля, в Венгрии состоялись выборы в парламент.

По предварительным данным, две трети мест в парламенте (134 из 199) получает правящая коалиция премьера Виктора Орбана . Йоббик на втором месте (27), социалисты – на третьем (19). Демократическая коалиция и либералы LMP заняли четвертое и пятое место соответственно. Явка на выборах составила около 70%.

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