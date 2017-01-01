РФ требует у Британии выдачи арестованных российских активов

В Российской Федерации требуют, чтобы Великобритания выдала несколько десятков российских граждан. А еще больше Россию интересуют активы этих людей.

Британия обязана вернуть России конфискованные капиталы, принадлежащие нескольким десяткам россиян, которые скрываются на территории Королевства. Об этом заявил Генеральный прокурор России Юрий Чайка в эфире одного из телеканалов, сообщает Ъ.

Он отметил, что Россию интересует выдача нескольких десятков россиян и их денег.

"С 2002 года в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Причем сумма ущерба составляет более чем 0,5 трлн руб. Это только прямой ущерб. Масштаб выведенных за границу средств значительно выше", - заявил он.

Чайка отметил, что многим фигурантам российских уголовных дел "будет весьма затруднительно" объяснить происхождение своих средств после принятого в прошлом году Акта о криминальных финансах. В соответствии с этим законом британские власти имеют право требовать объяснить происхождения любых сумм свыше lb50 тыс. ($70 тыс.) и конфисковывать сомнительные средства, если не получат достаточных объяснений.

"Мы надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу "грабь награбленное. То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните - это деньги наши ", - отметил российский генпрокурор.

Напомним, британские правоохранители теперь могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 000 фунтов стерлингов приобретенные "политически значимыми лицами" на средства из непонятных источников. В частности, через подставных лиц, на деньги из оффшорных компаний или за наличные, неизвестного происхождения.

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