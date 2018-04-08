Орбан заявил о победе на выборах в Венгрии

Победитель выборов - действующий премьер-министр - отметил, что теперь для партии власти будет мудро вести себя скромно. Он также поблагодарил зарубежных избирателей.

Виктор Орбан заявил о своей победе на выборах hvg.hu

На парламентских выборах в Венгрии победила партия власти. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. В короткой речи в ночь с воскресенья на понедельник, 9 апреля, Орбан объявил о своей победе на выборах, сообщает HVG.

"Мы победили!" – сказал Орбан во время выступления в штабе правящей партии Фидес, и добавив, что "Венгрия получила большую победу".

Премьер-министр говорил очень кратко, собравшиеся не имели возможности задать вопросы. Он отметил, что "теперь (для партии власти) будет мудро вести себя скромно", не объяснив о чем речь.

Также Орбан поблагодарил тех, кто отдал голоса за партию Фидес, и отдельно выделил зарубежных венгров, "которые помогли защитить родину".

Как известно, представители венгерской общины за рубежом голосовали преимущественно за партию власти; без их поддержки Фидес вероятнее всего не получил бы конституционное большинство.

Как сообщалось, при подсчитанных 85% голосов правящая партия Фидес, получает 133 из 199 мест в парламенте. Напомним, лидеры оппозиционных венгерских партий подали в отставку после парламентских выборов.

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