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Орбан заявил о победе на выборах в Венгрии

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Победитель выборов - действующий премьер-министр - отметил, что теперь для партии власти будет мудро вести себя скромно. Он также поблагодарил зарубежных избирателей.
Виктор Орбан заявил о своей победе на выборах
Виктор Орбан заявил о своей победе на выборах
hvg.hu

На парламентских выборах в Венгрии победила партия власти. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. В короткой речи в ночь с воскресенья на понедельник, 9 апреля, Орбан объявил о своей победе на выборах, сообщает HVG.

"Мы победили!" – сказал Орбан во время выступления в штабе правящей партии Фидес, и добавив, что "Венгрия получила большую победу".

Премьер-министр говорил очень кратко, собравшиеся не имели возможности задать вопросы. Он отметил, что "теперь (для партии власти) будет мудро вести себя скромно", не объяснив о чем речь.

Также Орбан поблагодарил тех, кто отдал голоса за партию Фидес, и отдельно выделил зарубежных венгров, "которые помогли защитить родину".

Как известно, представители венгерской общины за рубежом голосовали преимущественно за партию власти; без их поддержки Фидес вероятнее всего не получил бы конституционное большинство.

Как сообщалось, при подсчитанных 85% голосов правящая партия Фидес, получает 133 из 199 мест в парламенте. Напомним, лидеры оппозиционных венгерских партий подали в отставку после парламентских выборов

 

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Теги: Выборы, Венгрия, Парламентские выборы, Виктор Орбан
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Источник: korrespondent.net

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