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В России в Охотское море на льдине унесло около 50 рыбаков

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Сейчас продолжается спасательная операция.
В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники
В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники
kursktv.ru

В России у берегов Сахалина на оторвавшейся льдине в море унесло 48 рыбаков-любителей. Проходит спасательная операция.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области, передают РИА Новости.

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Днем в понедельник оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (юго-восточное побережье острова Сахалин) оторвалась льдина с людьми. В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники, в том числе резиновые лодки и судно на воздушной подушке Хивус.

“На данный момент спасателями и инспекторами ГИМС сняты со льда 48 человек. Несколько человек остаются на льдине, их снимут в ближайшее время“, — говорится в сообщении. 

Напомним, 25 февраля в Полтавской области 50 рыбаков унесло на дрейфующей льдине.

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Теги: рыбак, море, Россия, льдина
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