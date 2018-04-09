Пьяный мэр французского города гонялся за бродягами с катаной - СМИ

Нарушителя правопорядка задержала полиция.

Градоначальник французского города Виссу, департамент Эсон Ришар Тренкье взял в руки японский меч и пистолет, чтобы разогнать группу бродяг с парковки частного детского сада. Мэра города взяли под стражу после того, как он в нетрезвом состоянии угрожал бродягам катаной.

Об этом пишет газета Le Monde, передают РИА Новости.

“Он угрожал бродягам катаной“, — сообщили в прокуратуре.

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Как пишут местные газеты, градоначальник был в бронежилете, а в руках он держал пистолет. Кроме того, по словам источника издания, мэра сопровождали его первый заместитель и несколько полицейских.

Катана - длинная японская сабля viewout.ru

Отмечается, Тренкье пытался помешать бродягам обосноваться на парковке частного детского сада. Тогда бродяги вызвали полицию. Один из кочующих также был помещен под стражу после того, как в его автомобиле было найдено ружье. По данным французских СМИ, тест на содержание алкоголя в крови Треньке оказался положительным.

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