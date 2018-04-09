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У берегов Сахалина оторвалась льдина с десятками рыбаков

Комментариев: 3
Сотрудники МЧС развернули спасательную операцию в Охотском море, в которой задействованы девять единиц техники. На данный момент большинство людей уже в безопасности.
На льдине находились более полусотни людей (иллюстративное фото)
На льдине находились более полусотни людей (иллюстративное фото)

Огромная льдина, на которой находились более полусотни рыбаков-любителей, оторвалась в понедельник, 9 апреля, в заливе Мордвинова, что на юго-восточном побережье острова Сахалин в России, сообщает РИА Новости.

МЧС развернуло спасательную операцию, в ходе которой уже спасли 48 человек. Еще несколько рыбаков остаются на льдине. Их снимут в ближайшее время, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники, в том числе резиновые лодки и судно на воздушной подушке Хивус.

Ранее на Сахалине пенсионерку сдуло ветром с балкона.

Как сообщалось, в Полтавской области 50 рыбаков унесло на дрейфующей льдине.

 

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Теги: Россия, льдины, Спасательная служба, Сахалин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    09.04.2018, 10:59
Оценка:  0
Колишній-східняк
Видно, голод выгнал этих несчастных из хибар .
Шкиряк_и_Зорян    09.04.2018, 11:14
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Смотрите, в глаза никаким рыбакам такое на говорите! Рыбам скормят!
Колишній-східняк    09.04.2018, 11:16
Оценка:  0
Колишній-східняк
Да я и сам рыбак. Но на такой лёд ни за какие коврыжки не выйду.
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