У берегов Сахалина оторвалась льдина с десятками рыбаков

Сотрудники МЧС развернули спасательную операцию в Охотском море, в которой задействованы девять единиц техники. На данный момент большинство людей уже в безопасности.

На льдине находились более полусотни людей (иллюстративное фото)

Огромная льдина, на которой находились более полусотни рыбаков-любителей, оторвалась в понедельник, 9 апреля, в заливе Мордвинова, что на юго-восточном побережье острова Сахалин в России, сообщает РИА Новости.

МЧС развернуло спасательную операцию, в ходе которой уже спасли 48 человек. Еще несколько рыбаков остаются на льдине. Их снимут в ближайшее время, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники, в том числе резиновые лодки и судно на воздушной подушке Хивус.

Ранее на Сахалине пенсионерку сдуло ветром с балкона.

Как сообщалось, в Полтавской области 50 рыбаков унесло на дрейфующей льдине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet