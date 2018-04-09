РФ обвинила Израиль в атаке на сирийскую авиабазу

По версии российского Минобороны, удары нанесли два самолета ВВС Израиля, которые находились на территории Ливана и не заходили в воздушное пространство Сирии.

Минобороны РФ обвинило ВВС Израиля в атаке на сирийскую базу

В Министерстве обороны РФ заявили, что авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли ВВС Израиля, сообщает РИА Новости.

"Два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами", - добавили в ведомстве.

Три ракеты, по данным российских военных, "достигли западной части аэродрома". Еще пять сбили сирийские ПВО.

Отмечается, что атака произошла в ночь на понедельник, "в период с 03:25 по 03:53".

Как сообщалось, что сирийская авиабаза подверглась ракетной атаке.

Ранее СМИ сообщили, что в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. США возложили на Россию ответственность за применение сирийской армией химоружия. Кремль считает это провокацией.

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