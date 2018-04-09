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РФ обвинила Израиль в атаке на сирийскую авиабазу

Комментариев: 2
По версии российского Минобороны, удары нанесли два самолета ВВС Израиля, которые находились на территории Ливана и не заходили в воздушное пространство Сирии.
Минобороны РФ обвинило ВВС Израиля в атаке на сирийскую базу
Минобороны РФ обвинило ВВС Израиля в атаке на сирийскую базу

В Министерстве обороны РФ заявили, что авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли ВВС Израиля, сообщает РИА Новости.

"Два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами", - добавили в ведомстве.

Три ракеты, по данным российских военных, "достигли западной части аэродрома". Еще пять сбили сирийские ПВО.

Отмечается, что атака произошла в ночь на понедельник, "в период с 03:25 по 03:53".

Как сообщалось, что сирийская авиабаза подверглась ракетной атаке.

Ранее СМИ сообщили, что в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. США возложили на Россию ответственность за применение сирийской армией химоружия. Кремль считает это провокацией.

 

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Теги: Россия, Израиль, Сирия, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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maruk55    09.04.2018, 11:19
Оценка:  +2
maruk55
Нехер людей травить
Коляка    09.04.2018, 11:24
Оценка:  -3
Коляка
США тебе еще и не такое скажут, а ты верь
Шкиряк_и_Зорян    09.04.2018, 11:15
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Ого!!! Визитку Гройсмана нашли? )))
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