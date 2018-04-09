К катастрофе МH17 причастен полковник ГРУ Генштаба РФ Дубинский - СМИ

До Донбасса Хмурый участвовал как минимум еще в трех военных конфликтах.

Международная следственная группа и украинские правоохранительные органы пока не называют имен людей, причастных к теракту против малайзийского Boeing рейса MH17 летом 2014 года. В то же время, журналисты и международные исследовательские организации идентифицировали как минимум одного из фигурантов этого дела. Так, в частности, удалось получить новые доказательства причастности к катастрофе МH17 военнослужащего ВС РФ Сергея Дубинского (позывной - Хмурый).

Об этом сообщает Донбасс.Реалии.

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Радиоперехваты СБУ, видео очевидцев и выводы Международной следственной группы - все это помогло в точности воспроизвести маршрут российской зенитно-ракетной установки Бук, отмечают журналисты.

Собранные видеодоказательства позволяют утверждать, что комплекс перемещался по контролируемой боевиками территории в сторону поселка Первомайский, откуда и был произведен выстрел.

В отчете следователей детально представлен перехват разговоров участников теракта.

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Человек, который дает указания о транспортировке Бука, на записях СБУ появляется под позывным Хмурый. Одним из первых в своем расследовании его идентифицировал руководитель общественной организации Европространство Олег Батурин.

“Он был, фактически, одним из архитекторов управленческих военных органов в ДНР. Затем на базе этих отделов, которые он создал, он сформировал так называемое Главное разведывательное управление ДНР, которое сам и возглавил“, - рассказал журналист.

Батурин выяснил, что настоящее имя Хмурыого - Сергей Дубинский. Сначала он был советским, а затем и российским военным - полковником Главного разведывательного управления Генерального штаба России.

Руководитель общественной организации Европространство добавил, что ему удалось получить документы, которые подтверждают - на Донбассе Дубинский оставался действующим российским военнослужащим.

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“Об этом он показал сам в своем ходатайстве Южного военного округа РФ о выдаче ему средств на приобретение жилья как военнослужащему. Он в этом ходатайстве указал свой личный номер и период службы в вооруженных силах Советского Союза и Российской Федерации по декабрь 2014 года “, - отметил журналист.

В ходе расследования Батурину также удалось узнать, что к войне Дубинский жил в Донецкой области в поселке Великая Новоселка.

Донбас.Реалии пообщались с местными, которые рассказали, что лично знают Хмурого.

Напомним, Международная волонтерская группа Bellingcat назвала ЗРК Бук №332 вооруженных сил РФ “единственным правдоподобным кандидатом“ на роль установки, сбившей Boeing рейса MH17. Об этом говорится в докладе группы, который приурочен к трехлетней годовщине трагедии и опубликован 17 июля 2017.