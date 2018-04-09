В России отреагировали на возможное переселение Скрипалей в США

Великобритания уничтожает доказательства - от домашних животных до целых домов, а обеих жертв отравления хочет спрятать, заявили российские дипломаты.

Россия обвинила Великобританию в попытке "спрятать концы в воду". Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали информацию о возможном переселении в США экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Российской Федерации в Великобритании на ее странице в Twitter.

The two victims isolated from public and even their family, evidence - from pets to entire houses - destroyed, UK media response “under government control”. If you have nothing to do with a crime, why tie up loose ends pic.twitter.com/vdmy3phJsV — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 апреля 2018 г.

"Две жертвы, изолированные от общественности и даже от собственной семьи, доказательства - от домашних животных до целых домов - уничтожены, ответ британских СМИ "под контролем власти". Если вы не причастны к преступлению, то зачем прятать концы в воду", - подчеркнули в посольстве.

Как сообщалось, в Солсбери возведут трехметровые заборы вокруг мест, связанных с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Дом, где жил бывший российский разведчик, возможно, снесут.

Также сообщалось, что Скрипалям предложат тайно жить в США.

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