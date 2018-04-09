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В России отреагировали на возможное переселение Скрипалей в США

Комментариев: 2
Великобритания уничтожает доказательства - от домашних животных до целых домов, а обеих жертв отравления хочет спрятать, заявили российские дипломаты.
Сергей и Юлия Скрипаль
Сергей и Юлия Скрипаль
news.sky.com

Россия обвинила Великобританию в попытке "спрятать концы в воду". Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали информацию о возможном переселении в США экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Российской Федерации в Великобритании на ее странице в Twitter.

"Две жертвы, изолированные от общественности и даже от собственной семьи, доказательства - от домашних животных до целых домов - уничтожены, ответ британских СМИ "под контролем власти". Если вы не причастны к преступлению, то зачем прятать концы в воду", - подчеркнули в посольстве.

Как сообщалось, в Солсбери возведут трехметровые заборы вокруг мест, связанных с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Дом, где жил бывший российский разведчик, возможно, снесут.

Также сообщалось, что Скрипалям предложат тайно жить в США.

 

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Теги: Россия, отравление, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    09.04.2018, 12:15
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Теперь тяжелее будет их найти и довести дело до конца. Вот и "реагируют".
Л_о_л_а    09.04.2018, 12:44
Оценка:  -3
Л_о_л_а
Неуловимый Джо не хрен никому не нужен.
Только кастрюля может поверить в то, что кто-то травил этого Джо, и мечтает снова его замочить.
arahimary    09.04.2018, 13:10
Оценка:  0
arahimary
лела- Литвиненко тоже никому не был нужен? Тогда Луговой за что такие блага получил? И Норд-Ост тоже никому не был нужен? 120 человек траванули на смерть? Или это все выдумано?
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