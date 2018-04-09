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В России анонсировали компромат на Терезу Мэй

Комментариев: 6
В прокуратуре РФ заявили, что британские власти были заинтересованы в смерти Бориса Березовского, чтобы он не вернулся в Россию с имевшейся у него информацией.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян в понедельник, 9 арпеля, на брифинге в Москве заявил, что Россия обнародует переписку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в бытность ее главой МВД Британии, срообщает РИА Новости-Украина.

"Сегодня мы представим вам копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с госпожой Мэй в период исполнения ее обязанностей министра внутренних дел этой страны", - сказал он.

По словам Карапетяна британские власти были заинтересованы в смерти Бориса Березовского, чтобы он не вернулся в Россию с имевшейся у него информацией.

"Как только господин Березовский собрался, как следует из прессы и из его заявлений, вернуться в Россию, в этот момент происходят факты, которые мы имеем на сегодня, - факт смерти Березовского. Кому это было выгодно, чтобы Березовский не уезжал в РФ, чтобы не разглашал те закрытые вещи, информацию, которой он обладал, это, я думаю, очевидно, в первую очередь — британским сластям", - заявил Карапетян.

Также по словам генпрокурора РФ Николай Атмоньев заявил, что живущий в Великобритании ответчик по иску Бориса Березовского Владимир Терлюк боится за свою жизнь после случая с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Живущий в Британии Терлюк заявил, что после истории со Скрипалем и Глушковым обеспокоен за свою жизнь. На фоне событий последних месяцев этого года я весь обеспокоен за безопасность и жизнь своей семьи. Факт моего нежелания быть лжесвидетелем может негативно отразиться на моем иммиграционном статусе в Великобритании", - процитировал Атмоньев обращение Терлюка.

Ранее в России скептически отреагировали на возможное переселение Скрипалей в США.

 

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Теги: Россия, Березовский, компромат, Великобритания, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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weightless    09.04.2018, 14:10
Оценка:  +1
weightless
Да, да, я тоже знаю!
Тереза по ночам гадит в расеанских подъездах, портит дороги
и пишет х...и на заборах!
Андрей    09.04.2018, 13:37
Оценка:  +4
Андрей
Даже если представить что в этом есть какая-то доля правды то расийским брехунам всеравно никто не поверит.
krolikoff_net    09.04.2018, 13:41
Оценка:  +2
krolikoff_net
БАБ удрал в Великобританию по причине разногласий с коллегией фсбе - не хотел делиться активами с новыми олигархами из госбезопасности.
krolikoff_net    09.04.2018, 13:36
Оценка:  +3
krolikoff_net
Переписку лично карапетян писал ? Опять весь мир будет ржать от страшного английского с армянским акцентом , вперемешку с рассейской нецензурщиной
П    09.04.2018, 13:36
Оценка:  +7
П
Напрасно тему про Березовского подняли, думаю,что Британская ответочка будет куда интересней.
ScreamingMad    09.04.2018, 13:28
Оценка:  +6
ScreamingMad
С Яценюком в Чечне воевала?
Или диспетчер Карлос ее уличит в чем-то?
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