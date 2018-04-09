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Медведев предупредил США об ответных санкциях

Комментариев: 10
Ответные меры могут коснуться действующих торговых соглашений и процедур. Премьер-министр РФ заявил, что американские санкции неприемлимы.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
ntv.ru

Новые антироссийские санкции США нелегитимны. Об этом в понедельник, 9 апреля, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами. Он также подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, в том числе в части действующих торговых соглашений.

Об этом сообщают РИА Новости.

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“Эти решения, безусловно, неприемлемы, мы считаем их нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права. И, конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры“, - сказал Медведев.

По его словам, президент США Дональд Трамп всегда выступал за протекционизм в политике США, и новые американские санкции подчеркивают это.

Как сообщалось, США в пятницу, 6 апреля, ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников.

Стоит отметить, что на этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдается обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США. Также после введения санкций в России обвалился рубль.

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Теги: Россия, Россия-США, США, Медведев, санкции
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Комментариев (12)
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ukrodess    09.04.2018, 16:00
Оценка:  0
ukrodess
уй ти бози мой
AloneInNight    09.04.2018, 15:40
Оценка:  +2
AloneInNight
Мишка Айфончик запретит в России Айфоны?
krolikoff_net    09.04.2018, 15:33
Оценка:  +2
krolikoff_net
Нищяя россия все пыжится и пыжится - со стороны выглядит смешно. Если 0,5% российской экономики внезапно исчезнет с экономической карты мира - никто и не заметит.
П    09.04.2018, 15:28
Оценка:  +3
П
Засосешь до обморока?
nytxcdeer    09.04.2018, 15:32
Оценка:  -3
nytxcdeer
П-это Педepacт?Буду знать...И как давно ты стал таким?До Пэрэмоги долбойебизма,или после? ;-)
П    09.04.2018, 15:38
Оценка:  +3
П
Ущербное ты существо, завали свое обконченое еб@ло и свали с этого портала.
nytxcdeer    09.04.2018, 16:00
Оценка:  0
nytxcdeer
П-это Педepacт,ну что же ты так расстроился?Твой партнёр снова не отжарил тебя,как ты мечтал?Не волнуйся,малышка,найдётся в твоей жизни настоящая любовь.Я верю в это. ;-)
nytxcdeer    09.04.2018, 15:25
Оценка:  -1
nytxcdeer
Прикройте в России деятельность всех амерских фирм,начиная с тошниловки Мака.
krolikoff_net    09.04.2018, 15:35
Оценка:  +2
krolikoff_net
Что же тогда рассиане кушать то будут ? Неужели портреты вашего коричневого вождя ?
AloneInNight    09.04.2018, 15:41
Оценка:  +2
AloneInNight
Давно пока!
И Свит отключить нафиг!
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    09.04.2018, 15:41
Оценка:  +2
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Вместо одного макдака откроется десяток наливаек...
nytxcdeer    09.04.2018, 15:25
Оценка:  -4
nytxcdeer
Прикройте в России деятельность всех амерских фирм,начиная с тошниловки Мака.
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