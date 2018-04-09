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Компромат на Терезу Мэй: Генпрокуратура РФ обнародовала документы

Комментариев: 3
В прокуратуре РФ заявили, что британские власти были заинтересованы в смерти Бориса Березовского.
РФ обнародовала переписку Терезы Мэй в бытность ее главой МВД Британии
РФ обнародовала переписку Терезы Мэй в бытность ее главой МВД Британии
EPA/UPG

Генеральная прокуратура Российской Федерации обнародовала переписку с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, того периода, когда она занимала пост главы МВД Британии.

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Саак Карапетян. Документы представлены на канале ведомства в Telegram.

Так, в 2010 году заместитель генпрокурора отправил на имя Мэй личное письмо по поводу “ненадлежащего обеспечения британскими властями безопасности участников уголовного процесса по делу Бориса Березовского“. Оно, как и другие обращения Генпрокуратуры, осталось без ответа.

Как подчеркивает российская сторона, в тот период Лондон отклонил наибольшее число запросов о выдаче преступников.

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“За последние полтора десятка лет в компетентные органы Великобритании направлено было 83 запроса о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности исполнения приговоров. Из этого количества по 72 запросам лица обвиняются в совершении либо уже осуждены за совершение хищений в Российской Федерации на общую сумму около 500 миллиардов рублей“, - отметил заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.

По его словам, из этих запросов 60 уже отклонили, в том числе 55 - в связи с предоставлением статуса беженца или убежища из-за “уголовного преследования, признанного политически мотивированным“.

Как подчеркнул Карапетян, действия Лондона по “делу Скрипалей“ вынудили Россию раскрыть данные о нежелании Британии сотрудничать по предыдущим громким делам.

Telegram

Telegram

Как сообщалось 9 апреля, РФ требует у Британии выдачи арестованных российских активов.

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Теги: Россия, Березовский, компромат, Великобритания, Тереза Мэй
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Комментариев (3)
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i-slaviansk    09.04.2018, 17:21
Оценка:  +3
i-slaviansk
ахаха, вот это "компроматище" )))
Rodrigos    09.04.2018, 16:47
Оценка:  +8
Rodrigos
И в чем компромат? Шо англичане не выдавали московитам сбежавшим с роисии? И фсьо?
AloneInNight    09.04.2018, 16:34
Оценка:  +9
AloneInNight
Так судя по этому, россияне ее обвиняют в том, что она долго не верила, что они такие отмороженные и могут мочить свидетелей на территории Великобритании?
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