Компромат на Терезу Мэй: Генпрокуратура РФ обнародовала документы

В прокуратуре РФ заявили, что британские власти были заинтересованы в смерти Бориса Березовского.

Генеральная прокуратура Российской Федерации обнародовала переписку с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, того периода, когда она занимала пост главы МВД Британии.

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Саак Карапетян. Документы представлены на канале ведомства в Telegram.

Так, в 2010 году заместитель генпрокурора отправил на имя Мэй личное письмо по поводу “ненадлежащего обеспечения британскими властями безопасности участников уголовного процесса по делу Бориса Березовского“. Оно, как и другие обращения Генпрокуратуры, осталось без ответа.

Как подчеркивает российская сторона, в тот период Лондон отклонил наибольшее число запросов о выдаче преступников.

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“За последние полтора десятка лет в компетентные органы Великобритании направлено было 83 запроса о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности исполнения приговоров. Из этого количества по 72 запросам лица обвиняются в совершении либо уже осуждены за совершение хищений в Российской Федерации на общую сумму около 500 миллиардов рублей“, - отметил заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.

По его словам, из этих запросов 60 уже отклонили, в том числе 55 - в связи с предоставлением статуса беженца или убежища из-за “уголовного преследования, признанного политически мотивированным“.

Как подчеркнул Карапетян, действия Лондона по “делу Скрипалей“ вынудили Россию раскрыть данные о нежелании Британии сотрудничать по предыдущим громким делам.

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Как сообщалось 9 апреля, РФ требует у Британии выдачи арестованных российских активов.