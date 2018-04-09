Санкции США работают: Россия потеряла $12 млрд за день

На фондовом рынке РФ произошел обвал.

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Санкции США, введенные с начала апреля, спровоцировали обвал российского фондового рынка. Уже по состоянию на 9 апреля фиксируют серьезное сокращение капиталов богатейших людей РФ. Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на рейтинг миллиардеров от Forbes.

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Лидером по потерям оказался Олег Дерипаска, его состояние на фоне резкого снижения стоимости ценных бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на $1,3 млрд. Те же $1,3 млрд потерял и основной владелец Норильского никеля (цена акций 9 апреля упала более чем на 15%) Владимир Потанин, которого в отличие от Дерипаски пока не включили в санкционный список.

Виктор Вексельберг потерял $908 мл, а Сулейман Керимов - $813 млн. Еще двое фигурантов санкционного документа потеряли пока заметно меньше. Андрей Скоч, по подсчетам Forbes, стал беднее на $106 млн, Владимир Богданов — на $47 млн.

Однако, на капиталах Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова падение фондового рынка 9 апреля, по мнению Forbes, не сказалось вовсе.

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Крупные потери из-за обвала фондового рынка 9 апреля, по подсчетам Forbes, понесли также Леонид Михельсон (минус $755 млн), Геннадий Тимченко (минус $716 млн), Владимир Лисин (минус $578 млн), Роман Абрамович (минус $534 млн), Вагит Алекперов (минус $519 млн) и Алексей Мордашов (минус $489 млн).

РИА Новости также уточняет, что индекс Московской биржи опустился ниже 2200 пунктов, что является антирекордом за последние два месяца. В лидерах падения - акции российских металлургических и нефтяных компаний.

Как сообщалось 6 апреля, министерство финансов США объявило о новом раунде санкций - теперь они введены против семи российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников из “кремлевского списка“.