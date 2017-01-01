В США школьный автобус попал в ДТП: ранены 40 детей

В результате столкновения автобусу снесло крышу, а также разбились окна.

В США школьный автобус врезался в пролет эстакады Скриншот из видео

В американском штате Нью-Йорк в воскресенье, 8 апреля, школьный автобус врезался в пролет эстакады, в результате чего около 40 подростков получили ранения.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

В результате столкновения автобусу снесло крышу, а также разбились окна. В автобусе находились школьники, которые возвращались после поездки в Европу.

По словам полицейских, два человека получили серьезные травмы, пятеро - умеренные, у остальных легкие ранения.

Напомним, 3 апреля на Запорожье вооруженные люди гнались за школьным автобусом.