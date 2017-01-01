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Выборы в Венгрии: в ОБСЕ заявили о нарушениях

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На выборах не были обеспечены равные конкурентные возможности для оппозиционных партий. Основные права и свободы в целом соблюдались, но они реализовывались в неблагоприятной атмосфере, заявил наблюдатель ОБСЕ.
В ОБСЕ заявили, что на выборах в Венгрии не были обеспечены равные конкурентные возможности для партий
В ОБСЕ заявили, что на выборах в Венгрии не были обеспечены равные конкурентные возможности для партий

На парламентских выборах в Венгрии не были обеспечены равные конкурентные возможности для оппозиционных партий. Об этом заявил наблюдатель ОБСЕ Дуглас Вэйк во время пресс-конференции в Брюсселе.

Об этом сообщила украинская служба DW.

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По его словам, причина “подрыва возможностей соперников“ - чрезмерные расходы на рекламу правительства. Политическим дискуссиям в стране также препятствовали “запугивания и ксенофобская риторика, предвзятость СМИ и непрозрачное финансирование кампании“. 

По словам представителя ОБСЕ, “основные права и свободы в целом соблюдались, но они реализовывались в неблагоприятной атмосфере“.

“Доступ к информации, а также свобода СМИ и собраний были ограничены, в том числе, недавними изменениями в законодательстве“, - отметил Вэйк.

Напоминаем, в воскресенье, 8 апреля, в Венгрии состоялись выборы в парламент. Действующий премьер-министр страны Виктор Орбан заявил о победе.

 

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Теги: Выборы, Венгрия, нарушения, ОБСЕ
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