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В российской Самаре возле ТРЦ начался пожар

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Здание, в котором вспыхнул пожар, находится на реконструкции. Информации о пострадавших в результате происшествия нет. Возгорание локализовали.

В российском городе Самара в здании, расположенном в непосредственной близости от культурно-развлекательного центра Звезда, в понедельник, 9 апреля, начался пожар. Об этом сообщает Интерфакс.

Крыша здания объята огнем, вокруг сильное задымление.

Здание, в котором вспыхнул пожар, находится на реконструкции. Также в нем расположен музей рок-н-ролла.

Предположительно, пострадавших нет.

Пожарные подразделения уже локализовали возгорание.

Ранее в Москве горел торговый центр Персей для детей.

 

 

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Теги: Россия, видео, пожар, пожарные, Самара, ТРЦ
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