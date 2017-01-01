В российской Самаре возле ТРЦ начался пожар
Здание, в котором вспыхнул пожар, находится на реконструкции. Информации о пострадавших в результате происшествия нет. Возгорание локализовали.
В российском городе Самара в здании, расположенном в непосредственной близости от культурно-развлекательного центра Звезда, в понедельник, 9 апреля, начался пожар. Об этом сообщает Интерфакс.
Крыша здания объята огнем, вокруг сильное задымление.
Здание, в котором вспыхнул пожар, находится на реконструкции. Также в нем расположен музей рок-н-ролла.
Предположительно, пострадавших нет.
Пожарные подразделения уже локализовали возгорание.
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