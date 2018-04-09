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Химатака в Сирии: Трамп обещает скорый ответ США

Комментариев: 1
Президент США заявил, что ответные решения в связи с атакой с применением химоружия в Сирии будут приняты в течение следующего дня или двух дней.
Дональд Трамп обещает ответ на химатаку в Сирии в течение 48 часов
Дональд Трамп обещает ответ на химатаку в Сирии в течение 48 часов

Президент США Дональд Трамп осудил атаку с применением химоружия в Сирии и заявил, что решение о мерах в ответ будет принято в течение следующих 24-48 часов. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает CNN.

Трамп подчеркнул, что ответные решения будут приняты в течение следующего дня или двух дней.

"Мы очень обеспокоены, когда такое вдруг случается, речь о человечности. Мы говорим о человечности, и нельзя допустить, чтобы такое имело место", - сказал президент.

Он также выразил разочарование, что сразу не удалось расследовать, кто стоит за этим нападением.

"Это либо Россия, либо Сирия, либо Иран, или все они вместе, мы это узнаем, и получим ответ уже в ближайшее время", - сказал президент США.

Ранее сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия начала расследование в связи с химатакой в Сирии.

Напомним, в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. США возложили на Россию ответственность за применение сирийской армией химоружия. Кремль считает это провокацией.

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Теги: Россия-США, Сирия, Дональд Трамп, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mrf49    09.04.2018, 21:42
Оценка:  +1
mrf49
Бомбу на все фашистские базы в Сирии, больше и не надо.
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