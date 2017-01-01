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В Индии школьный автобус сорвался с обрыва: 30 погибших

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Транспортное средство развозило учеников частной школы по домам после окончания уроков. Подтверждена гибель 27 школьников, 67-летнего водителя и двух учительниц.
В Индии произошла смертельная авария
В Индии произошла смертельная авария

В Индии в северном штате Химачал-Прадеше в понедельник, 9 апреля, школьный автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает Times of India.

Отмечается, что на данный момент подтверждена гибель 27 школьников, 67-летнего водителя и двух учительниц.  

Автобус развозил учеников частной школы по домам после окончания уроков.

Транспорт рассчитан на 42 человек, но местные власти пока не назвали точное количество его пассажиров.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк школьный автобус врезался в пролет эстакады, в результате чего около 40 подростков получили ранения.

 

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Теги: ДТП, авария, школьники, жертвы, автобус, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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