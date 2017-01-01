В Индии школьный автобус сорвался с обрыва: 30 погибших
Транспортное средство развозило учеников частной школы по домам после окончания уроков. Подтверждена гибель 27 школьников, 67-летнего водителя и двух учительниц.
В Индии в северном штате Химачал-Прадеше в понедельник, 9 апреля, школьный автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает Times of India.
Отмечается, что на данный момент подтверждена гибель 27 школьников, 67-летнего водителя и двух учительниц.
Автобус развозил учеников частной школы по домам после окончания уроков.
Транспорт рассчитан на 42 человек, но местные власти пока не назвали точное количество его пассажиров.
Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк школьный автобус врезался в пролет эстакады, в результате чего около 40 подростков получили ранения.
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