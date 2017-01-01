Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меркель и Путин обсудили миротворцев на Донбассе

Комментариев: 0
Канцлер Германии и президент РФ обсудили выполнение минских соглашений, введение миротворцев ООН на Донбасс и газовые отношения между Киевом и Москвой.
Меркель и Путин обсудили введение миротворцев на Донбасс
Меркель и Путин обсудили введение миротворцев на Донбасс

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в понедельник, 9 апреля, провели телефонный разговор. Об этом сообщил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Как сообщает немецкая сторона, темами разговора были выполнение минских соглашений, введение миротворцев ООН на Донбасс и газовые отношения между Киевом и Москвой. 

В то же время, пресс-служба Кремля опубликовала сообщение, в котором целью миротворцев ООН на Донбассе указана "охрана наблюдателей ОБСЕ".

Кроме этого, обсуждая вопрос Сирии, Меркель осудила недавнюю химическую атаку в городе Дума в Восточной Гуте. Зато в сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что Путин "обратил внимание на недопустимость провокаций и спекуляций по этому поводу".

Напомним, 10 апреля Петр Порошенко встретится с Ангелой Меркель. В ходе встречи в Берлине они согласуют тактику относительно реализации идеи введения миротворческой миссии на Донбассе.

Источник: Украинская служба DW

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина-Россия, Миротворцы, Путин, Германия, Меркель, миротворцы ООН, Владимир Путин, Ангела Меркель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь