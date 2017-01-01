Меркель и Путин обсудили миротворцев на Донбассе

Канцлер Германии и президент РФ обсудили выполнение минских соглашений, введение миротворцев ООН на Донбасс и газовые отношения между Киевом и Москвой.

Меркель и Путин обсудили введение миротворцев на Донбасс

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в понедельник, 9 апреля, провели телефонный разговор. Об этом сообщил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Как сообщает немецкая сторона, темами разговора были выполнение минских соглашений, введение миротворцев ООН на Донбасс и газовые отношения между Киевом и Москвой.

В то же время, пресс-служба Кремля опубликовала сообщение, в котором целью миротворцев ООН на Донбассе указана "охрана наблюдателей ОБСЕ".

Кроме этого, обсуждая вопрос Сирии, Меркель осудила недавнюю химическую атаку в городе Дума в Восточной Гуте. Зато в сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что Путин "обратил внимание на недопустимость провокаций и спекуляций по этому поводу".

Напомним, 10 апреля Петр Порошенко встретится с Ангелой Меркель. В ходе встречи в Берлине они согласуют тактику относительно реализации идеи введения миротворческой миссии на Донбассе.

Источник: Украинская служба DW

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