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Пожар в российской Самаре потушили

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В результате происшествия пострадавших нет. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Площадь возгорания составила 450 кв метров.
Пожар в Самаре потушили
Пожар в Самаре потушили
Скриншот з відео

В российском городе Самара ликвидировали крупное возгорание в здании бывшего ресторана на Ново-Садовой улице рядом с культурно-развлекательным центром Звезда. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает МК со ссылкой на МЧС РФ.

В результате происшествия пострадавших нет.

Сотрудники и посетители центра эвакуировались самостоятельно. Площадь пожара составила 450 кв метров.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее в Москве горел торговый центр Персей для детей.

 

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Теги: МЧС, эвакуация, пожар, пожарные, Самара, ТРЦ
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Источник: korrespondent.net

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