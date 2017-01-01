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Трамп рассказал о встрече с Ким Чен Ыном

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Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон поддерживает контакты с Пхеньяном. Место, в котором пройдут переговоры, пока не названо.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп надеется, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в мае - начале июня этого года. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

Он также подчеркнул, что Вашингтон "поддерживает контакты с Северной Кореей".

По словам президента, США стремятся к "честной сделке" по ядерной программе КНДР. Трамп добавил, что соответствующие договоренности могли заключить еще его предшественники.

"Сейчас, когда перед нами встреча с Северной Кореей, это будет очень интересно для всего мира", - указал Трамп.

Ранее американский лидер в разговоре с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая.

По данным СМИ, представители США и КНДР проводят прямые секретные переговоры для подготовки встречи американского президента и лидера Северной Кореи. 

Также стало известно, что руководство КНДР готово рассмотреть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

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Теги: США, Северная Корея, переговоры, встреча, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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