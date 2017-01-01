Трамп рассказал о встрече с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп надеется, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в мае - начале июня этого года. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.
По словам президента, США стремятся к "честной сделке" по ядерной программе КНДР. Трамп добавил, что соответствующие договоренности могли заключить еще его предшественники.
Ранее американский лидер в разговоре с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая.
По данным СМИ, представители США и КНДР проводят прямые секретные переговоры для подготовки встречи американского президента и лидера Северной Кореи.
Также стало известно, что руководство КНДР готово рассмотреть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.
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