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СМИ: Американский эсминец подошел к Сирии

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USS Donald Cook находится вблизи сирийских территориальных вод в Средиземном море. Корабль ВМС США оснащен 60 крылатыми ракетами Томагавк.
Эсминец USS Donald Cook
Эсминец USS Donald Cook

Американский эсминец USS Donald Cook подошел на расстояние в 100 километров от сирийского Тартуса, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Отмечается, что в городе находится военно-морская база РФ. По информации издания, российские боевые самолеты пролетели над эсминцем США, по меньшей мере, четыре раза.

Ранее корабль ВМС США, который оснащен 60 крылатыми ракетами Томагавк, покинул порт Ларнаки на Кипре и сейчас находится вблизи сирийских территориальных вод.

Напомним, в понедельник, 9 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в течение ближайших 24-48 часов планирует принять решение об ответе на химическую атаку в сирийском городе Дума. Американский лидер не исключил и военные действия.

Ранее СМИ сообщили, что в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. США считают Россию ответственной за применение химоружия сирийской правительственной армией. 

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Теги: США, Сирия, Конфликт в Сирии, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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V7151017    10.04.2018, 02:49
Оценка:  0
V7151017
расея была...
Yzenykkrasavchik    10.04.2018, 02:12
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
Ну ребята вот и прогноз Ванги начинается сбыватся, у кого есть бункер с противорадиационной защитой?
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