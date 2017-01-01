ФБР обыскало офис адвоката Трампа

Сотрудники Бюро конфисковали документы, включая переписку Майкла Коэна с президентом США, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

ФБР провело обыск у адвоката Майкла Коэна, который представляет интересы президента США Дональда Трампа, передает Интерфакс.

Отмечается, что сотрудники Бюро изъяли документы по скандальному делу порноактрисы Сторми Дэниелс.

Представитель Коэна Стивен Райан рассказал, что обыск санкционирован прокурором Южного округа Нью-Йорка и "частично" связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Агенты ФБР изъяли документы, "защищенные адвокатской тайной". Он не уточнил, что в них содержится, но назвал обыск "совершенно неприемлемым и проведенным без необходимости".

Сам Трамп назвал факт обыска в офисе его адвоката "позором". Он заявил журналистам, что это "охота на ведьм" и "атака на нашу страну".

Ранее стало известно, что Коэн заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд, более известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс, якобы за сокрытие информации о ее связи с президентом в 2006 году. Адвокат подтвердил, что платил эти деньги актрисе, однако не сообщил, с какой целью.

Клиффоррд утверждает, что Трамп вступал с ней в интимные отношения 12 лет назад, а во время президентской кампании 2016 года ей заплатили за молчание.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet