США в ООН: На руках России - кровь сирийских детей
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, выступая на заседании Совета безопасности 9 апреля, что Россия на стороне президента Сирии Башара Асада помогает уничтожать мирных жителей, сообщает РИА Новости.
Она призвала "не забывать о российской роли в разрушительной политике Асада" и отметила, что "ни одно цивилизованное правительство не могло бы иметь дело с сирийским режимом".
"Мы позволили России сделать так, чтобы ни в чем не повинные люди стали заложниками режима Асада, мы позволили России подорвать авторитет ООН. Россия блокирует все действия, уже заветировали пять резолюций по этому вопросу (применения химического оружия в Сирии - ред.)", - добавила постпред.
Хейли указала, что Вашингтон ответит на применение химоружия в Сирии, даже если Совбез ООН не примет соответствующую резолюцию.
"Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась. В этот момент истории Совет Безопасности ООН или выполнит свои обязательства, или продемонстрирует свой полный провал в защите людей в Сирии. В любом случае США ответят", - заявила постпред.
Ранее в СМИ появились сообщения, что правительственные войска Сирии использовали при атаке в городе Дума химические отравляющие вещества, в результате чего погибли 70 человек.
США считают Россию ответственной за применение химоружия армией Асада.
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