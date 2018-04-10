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США в ООН: На руках России - кровь сирийских детей

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Вашингтон намерен ответить на применение химического оружия в Сирии, даже если Совет Безопасности ООН не сможет защитить мирных жителей.
Постпред США при ООН Никки Хейли
Постпред США при ООН Никки Хейли

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, выступая на заседании Совета безопасности 9 апреля, что Россия на стороне президента Сирии Башара Асада помогает уничтожать мирных жителей, сообщает РИА Новости.

"Химическое оружие снова используется и из-за этого гибнут люди, которые никогда не держали в руках оружия. Кто способен на это? Чудовище, которое хочет сделать так, чтобы не было ни больниц, ни врачей, которые могли бы смягчить боль… чудовище, которое несет ответственность за эти нападения, у него нет совести, его даже не шокируют фотографии детей. Российский режим, руки которого также в крови сирийских детей, не стыдятся фотографий мертвых детей", - подчеркнула Хейли.

Она призвала "не забывать о российской роли в разрушительной политике Асада" и отметила, что "ни одно цивилизованное правительство не могло бы иметь дело с сирийским режимом".

"Мы позволили России сделать так, чтобы ни в чем не повинные люди стали заложниками режима Асада, мы позволили России подорвать авторитет ООН. Россия блокирует все действия, уже заветировали пять резолюций по этому вопросу (применения химического оружия в Сирии - ред.)", - добавила постпред.

Хейли указала, что Вашингтон ответит на применение химоружия в Сирии, даже если Совбез ООН не примет соответствующую резолюцию.

"Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась. В этот момент истории Совет Безопасности ООН или выполнит свои обязательства, или продемонстрирует свой полный провал в защите людей в Сирии. В любом случае США ответят", - заявила постпред.

Ранее в СМИ появились сообщения, что правительственные войска Сирии использовали при атаке в городе Дума химические отравляющие вещества, в результате чего погибли 70 человек

США считают Россию ответственной за применение химоружия армией Асада. 

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Теги: Россия, США, ООН, Сирия, химическое оружие, Конфликт в Сирии, совет безопасности оон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Тетракварк    10.04.2018, 04:02
Оценка:  +1
Тетракварк
Путин своими преступными действиями хотел консолидировать вокруг себя людей. Да, он консолидировал вокруг себя людей, людей которые понимают, что Российская Федерация существовать уже не будет в любом случае, нравится ему это или нет.
Get__X    10.04.2018, 03:57
Оценка:  +2
Get__X
Ответ может быть только один - ракетный удар по Кремлю. Все только спасибо скажут. Никого не волнует это логово грязных ублюдков
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