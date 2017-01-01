Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп готов применить военную силу в Сирии

Комментариев: 0
Американский лидер не исключает силовой вариант ответа на применение химического оружия в сирийской Думе и пообещал действовать решительно.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на химатаку в Сирии и не исключил военного варианта. Об этом он заявил журналистам перед встречей с американским военным руководством, передает РИА Новости.

"Мы примем решение сегодня вечером или вскоре после этого… Мы не можем позволить, чтобы это происходило в нашем мире, особенно когда мы способны остановить это с помощью силы США", - отметил Трамп.

Он заявил, что США обладают "самыми великими вооруженными силами в мире" и пообещал решительный ответ на химатаку в Думе.

"Мы примем решения относительно того, что мы делаем в отношении ужасной атаки, которая была совершена вблизи Дамаска", - подчеркнул американский лидер.

Также он указал, что у Вашингтона есть много военных вариантов ответа на применение химических веществ в Сирии.

"У нас есть много вариантов, военных. И мы вам дадим об этом знать очень скоро. Возможно, уже постфактум", - отметил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, кто несет ответственность за химатаку, президент США сообщил, что этот вопрос "проясняется".

"Мы получаем очень хорошую ясность (по этому вопросу). У нас есть очень хорошие ответы (на этот счет)", - сказал американский лидер.

Отметим, в СМИ появилась информация, что США приступили к "подготовке почвы" для нанесения удара по Сирии в ответ на сообщения о применении химоружия режимом Асада. Также стало известно, что американский эсминец подошел к сирийским территориальным водам в Средиземном море.

Ранее появились сообщения, что правительственные войска Сирии использовали при атаке в городе Дума химические отравляющие вещества, в результате чего погибли 70 человек.  

Вашингтон считает Россию ответственной за применение химоружия армией Асада. Власти Сирии и Москва отвергают эти обвинения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Сирия, Трамп, Дональд Трамп, химическое оружие, Конфликт в Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь