Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США начали расследовать вклад Пинчука в фонд Трампа

Комментариев: 0
Пожертвование украинского миллиардера в фонд Дональда Трампа оказалось самым большим за весь 2015 год, поступившим от постороннего донора.
Виктор Пинчук
Виктор Пинчук

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием вмешательства России в выборы США в 2016 году, начал рассматривать пожертвование украинского бизнесмена Виктора Пинчука в адрес фонда Дональда Трампа, сообщает The New York Times

Отмечается, что компания Trump Organization передала следователям документы, в которых речь шла о пожертвовании на сумму 150 тысяч долларов от украинского миллиардера Виктора Пинчука в сентябре 2015 года в адрес фонда Дональда Трампа.

В обмен на это Трамп появился в 20-минутном видео, которое транслировалось на конференции Ялтинская Европейская Стратегия в Киеве. 

По информации издания, вклад Пинчука в фонд, как постороннего донора, оказался самым большим за весь 2015 год, если не учитывать пожертвования самого Трампа.

В статье назвали необычным размер пожертвования за такую короткую речь.

Ранее СМИ сообщили, что Пинчук, известный своей поддержкой на выборах в США Хиллари Клинтон, выделял средства на кампанию Трампа.

У Пинчука объяснили предоставление денег Трампу

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Пинчук, выборы в США, расследование, Трамп, Дональд Трамп, пожертвование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь