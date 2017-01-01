Химатака в Сирии: Совбез не может дать жесткий ответ
Совет безопасности ООН, который должен дать ответ на химические атаки в мире, парализован правом вето. Такое заявление в понедельник, 9 апреля, сделал Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн.
По его словам, неспособность дать жесткий ответ на применение химического оружия лишь поощряет его использование.
Комиссар ООН добавил, мир реагирует на химические атаки лишь "пустыми словами и легкими осуждениями".
Он также призвал страны, которые обладают правом вето в Совбезе ООН, "проснуться", чтобы вернуть контроль за вооружениями и прекратить страдания людей.
Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН планирует 9 апреля провести экстренное заседание по поводу химической атаки в Сирии.
Напомним, 7 апреля вооруженные силы Асада возобновили атаки на последнюю неподконтрольную территорию в Восточной Гуте - город Дума.
После этого сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в Думе из-за сброшенных правительственными силами "бомб с химвеществом" погибли 11 человек. СМИ пишут о 70 погибших.
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