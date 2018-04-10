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В Китае ребенка засосало под беговую дорожку

Комментариев: 1
Ребенка удалось вытащить, когда его руки уже скрылись под дорожкой.
Ребенок играл с мячом возле тренажера
Ребенок играл с мячом возле тренажера
скриншот из видео

В Китае, в одном из тренажерных залов, играющего ребенка с мячом засосало под беговую дорожку.  

Об инциденте сообщает Live Leak.

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Мальчик лежал на фитболе и подкатился к тренажеру, после чего его начало засасывать. Занимавшаяся на дорожке женщина никак не реагировала на произошедшее.

На помощь ребенку пришла одна из посетительниц зала, которая вытащила его, когда руки мальчика уже скрылись под дорожкой.

Напомним, 27 марта в Стамбуле в метро мужчина провалился внутрь сломанного эскалатора.

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Теги: Китай, тренажер, беговая дорожка, ребенок
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Комментариев (1)
Бяяка    10.04.2018, 10:19
Оценка:  -1
Бяяка
какая громкая новость, прям засосало, а чего не красным?
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