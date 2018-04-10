Сурков: РФ ожидают "сотни лет геополитического одиночества"

Помощник Путина считает, что Россия с 2014 бесповоротно прекратила "многократные и бесплодные попытки стать частью западной цивилизации" .

По мнению помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова, Россию ждут сотни лет геополитического одиночества.

Об этом он написал в статье для журнала Россия в глобальной политике.

Сурков также констатировал отказ страны от многочисленных попыток “породниться с семьей европейских народов“.

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“14-й год (2014 год) памятен важными и очень важными свершениями, о которых всем известно и все сказано. Но важнейшее из тогдашних событий только теперь открывается нам, .... – завершение эпического путешествия России на Запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью западной цивилизации, породниться с “хорошей семьей“ европейских народов“, - отметил Сурков.

Он отмечает, что “при внешнем подобии русской и европейской культурных моделей у них “несхожие софты и неодинаковые разъемы. Составиться в общую систему им не дано“.

“С 14-го года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которой нам предстоит сто ( двести? триста?) лет геополитического одиночества“, – заявил помощник Путина.

В то же время, по мнению Суркова, одиночество не означает полной изоляции, но и безграничная открытость также невозможна.

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“Россия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (война ведь тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, конкурировать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение“, – подытожил Сурков.

Напомним, помощник Владимира Путина Владислав Сурков курирует боевиков ОРДЛО на Донбассе, определяет внутреннюю и кадровую политику в так называемых ЛНР и ДНР.

С марта 2014 года Суркову запрещен въезд в США и страны ЕС из-за возможной причастности Суркова к планированию аннексии Крыма Россией.