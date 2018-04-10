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Сурков: РФ ожидают "сотни лет геополитического одиночества"

Комментариев: 5
Помощник Путина считает, что Россия с 2014 бесповоротно прекратила "многократные и бесплодные попытки стать частью западной цивилизации" .
Как известно, помощник Владислав Сурков курирует боевиков ЛДНР
Как известно, помощник Владислав Сурков курирует боевиков ЛДНР
rosbalt.ru

По мнению помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова, Россию ждут сотни лет геополитического одиночества.

Об этом он написал в статье для журнала Россия в глобальной политике.

Сурков также констатировал отказ страны от многочисленных попыток “породниться с семьей европейских народов“. 

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“14-й год (2014 год) памятен важными и очень важными свершениями, о которых всем известно и все сказано. Но важнейшее из тогдашних событий только теперь открывается нам, .... – завершение эпического путешествия России на Запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью западной цивилизации, породниться с “хорошей семьей“ европейских народов“, - отметил Сурков.

Он отмечает, что “при внешнем подобии русской и европейской культурных моделей у них “несхожие софты и неодинаковые разъемы. Составиться в общую систему им не дано“.

“С 14-го года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которой нам предстоит сто ( двести? триста?) лет геополитического одиночества“, – заявил помощник Путина.

В то же время, по мнению Суркова, одиночество не означает полной изоляции, но и безграничная открытость также невозможна.

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“Россия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (война ведь тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, конкурировать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение“, – подытожил Сурков.

Напомним, помощник Владимира Путина Владислав Сурков курирует боевиков ОРДЛО на Донбассе, определяет внутреннюю и кадровую политику в так называемых ЛНР и ДНР.

С марта 2014 года Суркову запрещен въезд в США и страны ЕС из-за возможной причастности Суркова к планированию аннексии Крыма Россией.

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Теги: Россия, геополитика, Сурков, война. санкции
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Комментариев (5)
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АСТАНАВИТЕСЬ!!!    10.04.2018, 10:25
Оценка:  +1
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Да, вот только у многочисленных семей российской элиты и софт совпал, и разъемы те. Приобщились к западу и не парятся. А у простых россиян разъемы не подошли)))
Woodbrother    10.04.2018, 10:24
Оценка:  +3
Woodbrother
Какие сотни лет ? До распада россии остались считанные годы.
Zorgen    10.04.2018, 10:22
Оценка:  +3
Zorgen
#путинсосёт. конец
Get__X    10.04.2018, 10:02
Оценка:  +9
Get__X
Кремлевские лжецы. Ни слова правды...
Get__X    10.04.2018, 10:07
Оценка:  +9
Get__X
Первая ложь: это тот факт, что РФ яростно препятствовала любой интеграции с Западом и это особенно хорошо известно в Украине. Причем такую политику они вели всегда и этот факт тоже известен.
Вторая ложь скрытая, но очевидная. Какие сотни лет?! Вам бы хоть до зимы продержаться, мрази кремлёвские
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