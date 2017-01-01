ЕC ужесточит требования безопасности для новых автомобилей

В ближайшем будущем на всех автомобилях в Евросоюзе обязательно будут устанавливаться системы экстренного торможения и контроля полосы.

Европейская комиссия планирует установить более строгие стандарты безопасности для новых автомобилей. Об этом сообщила комиссар ЕС по транспорту Виолета Булк в интервью немецкой газете Die Welt

"В мае я представлю ряд мер, которые должны сделать дорожное движение более безопасным", – сказала она.

При этом речь идет об обязательном использовании в новых машинах различных технических средств, в частности, автоматической системы экстренного торможения и системы контроля полосы.

Новые меры разработаны после анализа новых статистических данных по жертвам дорожно-транспортных происшествий, которые будут представлены Еврокомиссией также 10 апреля.

Отмечается, что число погибших в дорожных авариях в 2017 году в ЕС снизилось на 2% до 25,3 тысячи человек, что соответствует 49 погибшим на один миллион жителей. Несмотря на легкую позитивную тенденцию, в общем и целом это "ужасающие" цифры, отметила Булк.

Между тем целью Брюсселя является снижение показателя жертв ДТП к 2020 году до 16 тысяч (что было бы вполовину меньше данных за 2010 год).

"Учитывая новые данные, достичь эту цель будет очень сложно", – считает еврокомиссар.

Ранее сообщалось, что с апреля для новых авто в ЕС стала обязательной система eCall, которая при ДТП автоматически передает аварийным службам координаты автомобиля. Ее цель – обеспечить максимально быстрое оказание помощи пострадавшим.

Источник: Русская служба Deutsche Welle