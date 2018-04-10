На месте крушения АН-148 снова ищут фрагменты тел

МЧС отреагировало на видеообращение дочери одной из жертв авиакатастрофы.

В Подмосковье, на месте крушения АН-148 сотрудники МЧС проводят повторную проверку. Об этом во вторник 10 апреля, сообщили ТАСС.

На место крушения приедут родственники жертв, а также Сергей Полетыкин – губернатор Оренбургской области и начальник подмосковного главка МЧС. Он расскажет жителям о мерах, принимаемых МЧС для поиска останков тел и личных вещей жертв.

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9 апреля в Сети появилось видеообращение Юлии Синицыной – дочери одной из погибших в авиакатастрофе. Синицына заявила, что с момента катастрофы прошло уже два месяца, а поле, где разбился самолет, все еще усыпано фрагментами человеческих тел, обломками самолета и личными вещами жертв. Дочь жертвы рассказала, что по приезде на месте катастрофы она не увидела ни одной машины МЧС, полиции и следственного комитета. Также не было оцепления

“Почему мы должны все это видеть, почему тут все это лежит, снег тает, это не по-человечески, это антисанитария, это люди, почему тут нет оцепления, почему нас сюда пускают?“, — говорила Юлия.

Напомним, АН-148 разбился 11 февраля, выполняя рейс Москва-Орск. В авиакатастрофе погиб 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Вскоре после крушения были обнародованы расшифровки записей переговоров летчиков, находившихся на борту. Оказалось, пилоты не могли понять, почему приборы показывают разную скорость, потому выключили автопилот. После катастрофы, полеты самолетов АН-148 были временно приостановлены, однако затем возобновились с усиленным экипажем.