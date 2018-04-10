РФ просит прекратить называть ее "режимом" в ООН

Представитель страны пообещал, что будет прерывать заседание Совбеза ООН, если западные дипломаты продолжат называть российскую власть "режимом".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Сирии попросил свою американскую коллегу Никки Хейли прекратить называть Россию "режимом".

Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 10 апреля.

"Я бы хотел обратиться к своей уважаемой коллеге, постпреду США Никки Хейли с почтительной просьбой воздержаться впредь от именования каких-либо законных правительств режимами. И конкретно я говорю сейчас о России. Я уже один раз высказывал эту просьбу, но посла Хейли не было здесь, я просил это передать ее коллег. Сейчас я говорю это лично", – сказал он.

При этом Небензя отметил, что "в следующий раз он прервет заседание по порядку ведения, если это продолжится".

Российский постпред также призвал западных политиков "поумерить ястребиную риторику". По словам Небензи, США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении Москвы, используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время "холодной войны".

Небензя считает, что России "беспардонно грозят".

"Даже во времена "холодной войны" такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли", - подчеркнул российский постпред.

Напомним, 22 февраля постпред США при ООН Никки Хейли поставила в один ряд нынешнюю Россию с режимами в КНДР и Сирии. Это также вызвало возмущение у Василия Небензи.

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