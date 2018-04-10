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РФ просит прекратить называть ее "режимом" в ООН

Комментариев: 5
Представитель страны пообещал, что будет прерывать заседание Совбеза ООН, если западные дипломаты продолжат называть российскую власть "режимом".
Василий Небензя
Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Сирии попросил свою американскую коллегу Никки Хейли прекратить называть Россию "режимом".

Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 10 апреля.

"Я бы хотел обратиться к своей уважаемой коллеге, постпреду США Никки Хейли с почтительной просьбой воздержаться впредь от именования каких-либо законных правительств режимами. И конкретно я говорю сейчас о России. Я уже один раз высказывал эту просьбу, но посла Хейли не было здесь, я просил это передать ее коллег. Сейчас я говорю это лично", – сказал он.

При этом Небензя отметил, что "в следующий раз он прервет заседание по порядку ведения, если это продолжится".

Российский постпред также призвал западных политиков "поумерить ястребиную риторику". По словам Небензи, США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении Москвы, используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время "холодной войны".

Небензя считает, что России "беспардонно грозят".

"Даже во времена "холодной войны" такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли", - подчеркнул российский постпред.

Напомним, 22 февраля постпред США при ООН Никки Хейли поставила в один ряд нынешнюю Россию с режимами в КНДР и Сирии. Это также вызвало возмущение у Василия Небензи.

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Теги: Россия, США, ООН, Запад, режим, совет безопасности оон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Zorgen    10.04.2018, 10:23
Оценка:  +4
Zorgen
#путинсосёт. конец
Woodbrother    10.04.2018, 10:22
Оценка:  +4
Woodbrother
А как еще называть кремлевский режим ?
Alex_Shadow    10.04.2018, 10:13
Оценка:  +8
Alex_Shadow
На России не любят называть вещи своими именами
Get__X    10.04.2018, 10:11
Оценка:  +9
Get__X
Кремлёвский режим - режим по определению и вашему режиму подходит конец. Это абсолютно очевидно. Орденов вам перед уходом точно выдавать никто не будет, если только орденами не будут считаться синяки под глазом. Конченые кремлёвские ублюдки!
Peyot    10.04.2018, 10:04
Оценка:  +2
Peyot
дык раньше вы себе не позволяли окупировать страны и применять хим оружие даже во времена холодной войны!
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