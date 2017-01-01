Юлия Скрипаль выписалась из больницы

Дочь Сергея Скрипаля вывезли из больницы в "безопасное место".

Дочь отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия выздоровела и покинула госпиталь. Во вторник, 10 апреля, стало известно, что врачи разрешили Юлии Скрипаль выписаться и вернуться домой. Об этом написало издание Sky News.

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Ожидается, что в этот же день лечащие врачи Юлии Скрипаль прокомментируют состояние ее здоровья, однако больница пока не дает никаких официальных комментариев. Издание сообщает, что Юлия уже находится не в больничных стенах, а в “безопасном месте“, куда ее перевезли сразу после выписки.

Напомним, Юлия Скрипаль и ее отец, российский экс-разведчик Сергей Скрипаль, были отравлены 4 марта, и доставлены в больницу в критическом состоянии. По мнению британских следователей, разведчик и дочь были отравлены нервно-паралитическим токсином Новичок, разработанном в СССР.

В произошедшем Великобритания обвинила Россию. Британия совместно с другими странами выслала более 150 российских дипломатов. Россия ответила тем же. Там категорически отрицают причастность к отравлению, завляя, что Новичок был изготовлен в любой другой стране.

5 апреля Юлия Скрипаль сделала первое заявление, сообщив, что ее состояние быстро улучшается. Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, однако никаких заявлений пока не делал.