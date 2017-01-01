В сирийском Идлибе произошел взрыв: 15 жертв

Еще 36 человек пострадали и госпитализированы в результате взрыва в семиэтажном доме. Состояние раненых оценивается как тяжелое. Большинство пострадавших - дети.

В сирийском городе Идлиб в результате взрыва в семиэтажном доме погибли не менее 15 человек, еще 36 пострадали. Об этом сообщил глава Управления гражданской обороны Идлиба Хадж Юсуф, передает Anadolu Agency.

По словам Юсуфа, состояние раненых оценивается как тяжелое. Большинство пострадавших - дети. Взрыв также нанес ущерб близлежащим домам и автомобилям.

Anadolu Agency

Отряды гражданской обороны продолжают проводить поисково-спасательные работы. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что авиабаза ВВС Сирии в провинции Хомс подверглась ракетному удару.

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