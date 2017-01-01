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В Кемеровской области РФ массовое отравление детей хлором

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В бассейне российского города Мыски получили отравление хлором 12 детей, четверо находятся в реанимации. Жизни детей ничего не угрожает, говорят врачи.
В бассейне Олимпиец в городе Мыски массово отравились дети
В бассейне Олимпиец в городе Мыски массово отравились дети
пресс-служба Администрации Кемеровской области

В городе Мыски Кемеровской области РФ попали в больницу с признаками отравления хлоров 12 детей. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на мэрию города.

"Под наблюдением врачей находятся 12 детей, госпитализированных с признаками отравления хлором в бассейне Олимпиец в городе Мыски (Кемеровская область)", - говорится в сообщении.

Четверо детей находятся в реанимации. 

"В детском и реанимационном отделениях Мысковской городской больницы находится по четыре ребенка, еще четыре ребенка направлены в городскую детскую клиническую больницу №7 Новокузнецка. По информации медиков, угрозы для жизни детей нет", - уточняет агентство.

Работа бассейна приостановлена на три дня, вопрос о дальнейшей эксплуатации будет решен после повторного анализа воды и воздуха специалистами Роспотребнадзора.

Инцидент произошел в понедельник. На момент происшествия в помещении бассейна находились 27 человек: 25 детей, тренер и медработник.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По версии следствия, концентрация хлора в воздухе бассейна являлась токсичной. По предварительной версии, это произошло из-за того, что в бак для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения содержания кислоты в воде, что вызвало химическую реакцию.

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Теги: Россия, дети, бассейн, отравление, Кемерово
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Источник: korrespondent.net

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