В Германии сотни тысяч граждан вступились за собаку-убийцу

Люди просят не усыплять стаффордширского терьера Чико, убившего хозяев, и изъявляют желание забрать его себе.

Сотни тысяч жителей Германии выступили против усыпления стаффордширского терьера Чико, убившего двоих человек. А сотни граждан изъявили желание забрать собаку себе. Об этом сообщает The Guardian.

В Германии стаффордширский терьер по кличке Чико насмерть загрыз своего 27-летнего хозяина Лиридона К. и его мать, проживающих в городе Ганновер земля Нижняя Саксония.

Соседи рассказали, что собака всегда отличалась повышенной агрессией – Чико жил в клетке а его хозяин лишь иногда выпускал его в наморднике.



История появления Чико не менее страшная, чем его поступок. Собаку купила мать Лиридона, из страха перед бывшим мужем. Мужчина на данный момент отбывает срок за то, что угрожал убить бывшую жену топором. Женщина всячески поощряла агрессию пса, надеясь, что Чико защитит ее от неадекватного бывшего супруга.

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После того, как терьер загрыз женщину и ее сына, он оказался в приюте для животных. Началось полицейское расследование, которое вскоре подтвердило виновность собаки в гибели людей. Чико должен был быть усыплен, однако жители Германии протестуют и готовы спасать собаку-убийцу.

В защиту Чико появилась петиция, которую подписали 250 000 человек. Пресс-секретарь городских властей Удо Мюллер сказал, что правительство готово прислушаться к горожанам, так как признает в произошедшем и свою вину – собаку следовало забрать у хозяев раньше. Но власти тогда не отреагировали на жалобы соседей.

Исполнительный директор ганноверской ассоциации по защите животных Хейко Шварцфельд сказал, что содержать собаку в приюте будет достаточно затратно. В ответ на это сотни граждан Германии вызвались забрать пса-убийцу домой.

Напомним, 24 февраля сообщалось, что в ДНР собаки загрызли ребенка.