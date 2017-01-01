Один из городов Польши ввел украинский язык в билетных терминалах

Таким образом городское транспортное предприятие выразило свою поддержку тысячам украинцев, которые живут, работают и учатся в городе.

Компостеры теперь будут иметь 4 языковые версии polradio.pl

В городе Вроцлав в Польше запустили украиноязычную версию в терминалах приобретения проездных билетов и компостерах общественного транспорта.

Об этом сообщает Польское Радио.

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Сейчас во Вроцлаве установлено 154 новых стационарных билетных терминала. Кроме этого, в городском транспорте есть 2,7 тысяч компостеров с функцией приобретения проездного билета в трамваях и автобусах. Все они имеют три языковые версии: польская, английская и немецкая. Отныне также украиноязычную.

Стоит отметить, что во Вроцлаве сейчас живет по меньшей мере несколько тысяч граждан Украины.

Как сообщалось 26 марта, в Польше хотят создать госагентство по защите прав украинских заробитчан.